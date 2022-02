Regresamos A Cuba

Luego de tiempo de abandonar la isla los lazos afectivos nos hacen regresar. Un vuelo corto y un laberinto de trámites y complicaciones.





Noticias Del Mundo:

El paso por Chernóbil - La gazpacho de Washington - Un príncipe otra vez contagiado - Llega el Super Bowl 2022 - Cincinnati Bengals vs Los Angeles Rams - Los memorables Espectáculos de Medio Tiempo.





- Animé si Humanos no - El Cuin, Michael Jackson y las Jordan Air - La banda favorita del Tatuador -- Hotel para mascotas - En el aeropuerto - Lista de pedidos -- Cosas absurdas - Honrados pero lángaros - Me merezco esa falda - Guerra de taqueros en California y más... https://youtu.be/Ds9DSV5G1Ck No olvides suscribirte y fijar recordatorio!En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Daily Podcast