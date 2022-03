Mi Amada URSS

La invasión de Rusia a Ucrania y la tragedia de la guerra con escenas de comedia. El mundo no es lineal, la humanidad no es simple, la historia no es en blanco o negro.





Noticias Del Mundo:

Ucrania y Rusia negocian en Bielorrusia - Paradojas fantásticas - Zelenski solicita Unión Europea - Bunbury se agotó - Los términos de su rendición.