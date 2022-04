Empastillados

Fui al doctor por un dolorcillo y regresé con cuatro pastillas, un sobre efervescente y un complejo vitamínico.





Noticias Del Mundo:

Hablando de Angela Merkel - La Vieja Confiable, el Estado de Emergencia - Perú protesta y protesta - El sonido marciano - Perseverance nos da más información - Black Francis y Pixies - Where is My Mind - Tokio informa.





Historias Desintegradas:

Me chingué la rodillas - Tomografía con amigos - El cartílago - Soy cocinero youtuber - Depresión o borrachera asistida - Una botella y un teléfono - Fui a ver a Coldplay sin querer - Todo Guadalajara - Cómo salir del estadio - Doja Cat enojada con Paraguay y más...



En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Daily Podcast